Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Bei Einbruch Pkw gestohlen ++ Unfall in der Hospitalstraße ++

Landkreis Osterholz (ots)

Bei Einbruch Pkw gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Bürocontainer in der Straße "Unter den Linden" ein. Die Täter nehmen mehrere Fahrzeugschlüssel an sich, um die Fahrzeuge zu stehlen. Sie flüchteten schließlich mit einem Land Rover Defender mit blauer Karosserie und weißem Dach in unbekannte Richtung. Die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat vor Ort Spuren gesucht. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Unfall in der Hospitalstraße

Schwanewede. Ein 12-jähriger Junge wurde bei einem Unfall am Dienstagmittag in der Hospitalstraße leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 45-jährige Fahrerin eines Chrysler fuhr gerade in Richtung Ostlandstraße, als der 12-Jährige vor einem Bus auf die Fahrbahn trat. Die 45-Jährige konnte den Pkw trotz starker Bremsung nicht mehr zum Stillstand bringen und fuhr den 12-Jährigen an. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Gegen die 45-Jährige wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

