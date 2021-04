Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Imbisswagen aufgebrochen ++ Fahrer eines Sattelzuges gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Imbisswagen aufgebrochen

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend und Montagmittag die Zugangstür eines Imbisswagens auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße auf. Nachdem sie geeignete Beute in einem dreistelligen Wert gefunden hatten, flüchteten sie unerkannt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04236/943370 um Hinweise an die Polizei Kirchlinteln gebeten.

Fahrer eines Sattelzuges gesucht

Achim. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges übersah am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr einen 77-jährigen Radfahrer in der Embser Landstraße, der einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern konnte. Der Sattelzug war zuvor von der A27 in Fahrtrichtung Hannover abgefahren und wollte nach rechts auf die Embser Landstraße abbiegen und dabei den von links kommenden und bevorrechtigten Radfahrer hatte übersehen. Bevor es zum Zusammenstoß kam, wich der 77-Jährige mit dem Rad aus und kam im Grünstreifen zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich jedoch, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Sattelzug und seinen Fahrer unter 04202/9960 entgegen.

