Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe suchen zwei Kleingärten auf ++ Toilettencontainer aufgebrochen - ein Täter bekannt ++ Tankautomat Ziel von Dieben ++

Landkreis Osterholz (ots)

Diebe suchen zwei Kleingärten auf

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in eine Gartenlaube in den Kleingärten "Am Tinzenberg" ein und stahlen Werkzeuge. Von einem weiteren Kleingartengrundstück entwendeten die Täter in einem unbekannten Tatzeitraum einen Stromgenerator. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Toilettencontainer aufgebrochen - ein Täter bekannt

Lilienthal. Am frühen Sonntagabend wurde der Polizei der Aufbruch eines Toilettencontainers einer Baustelle in der Falkenberger Landstraße gemeldet. Während einer der beiden mutmaßlichen Täter flüchten konnte, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher von der Polizei nach einer Verfolgung zu Fuß gefasst. Der zweite Täter flüchtete vom Jan-Reiners-Weg über einen Stichweg in die Falkenberger Landstraße. Ein Zeuge hielt ihn kurzzeitig fest, der junge Mann konnte sich jedoch losreißen und flüchtete unerkannt.

Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei den beiden Jugendlichen um die Täter handeln. Sie haben kein Diebesgut erlangt, jedoch einen Sachschaden im dreistelligen Bereich verursacht. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde vor Ort sichergestellt und auf weitere Spuren untersucht. Mögliche Zeugen werden unter 04298/465660 um Hinweise an die Polizei Lilienthal gebeten.

Tankautomat Ziel von Dieben

Axstedt. Am frühen Montagmorgen machten sich unbekannte Täter am Tankautomaten einer Tankstelle in der Straße "Am Bahnhof" zu schaffen. Ein Sachschaden ist entstanden, jedoch ließen die Täter von der weiteren Tat ab und flüchteten ohne Beute zunächst zu Fuß in Richtung der Forststraße. Die sofortige Fahndung in der Umgebung hatte nicht zum Erfolge geführt. Vorhandene Kameraaufzeichnungen wurden von der Polizei gesichert und werden nun ausgewertet. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell