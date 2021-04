Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus ++ Radfahrer übersieht Pkw ++ Kontrolle verloren ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Achim. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür eines Wohnhauses in der Gartenstraße mutmaßlich in der Nacht zu Sonntag auf. Anschließend durchsuchten sie das leerstehende Wohnhaus nach geeigneter Beute. Ob die Täter Diebesgut erlangten, bevor sie unerkannt flüchten konnten, ist bislang unklar. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Radfahrer übersieht Pkw

Oyten. Ein 41-jähriger Radfahrer übersah am Sonntagmittag im Heckenweg einen von rechts aus der Feldstraße kommenden VW eines 66-Jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich der 41-Jährige leicht. Der Sachschaden beträgt fast 5.000 Euro.

Kontrolle verloren

Verden. Ein 25-jähriger Fahrer eines BMW verlor am Sonntagabend in der Bremer Straße aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von 37.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Geschehen. Der Mann fuhr auf der Bremer Straße (B215) stadtauswärts, als er nach ersten Erkenntnissen kurz vor der Ampelkreuzung an der Ecke "Allerstraße und "Am Bürgerpark" beschleunigt haben soll. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte gegen die Ampelanlage und ein Wohngebäude der Bremer Straße. Der Pkw kann anschließend nur noch abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Verden war im Einsatz um unter anderem auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen und bei der Räumung der Fahrbahn zu unterstützen.

