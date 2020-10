Polizei Mettmann

POL-ME: Tatverdächtige identifiziert: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Velbert - 2010003

Mettmann (ots)

Am Freitag (25. September 2020) hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer Diebin herausgegeben, welche bereits Ende Juli einer 78-jährigen Velberterin in einem Drogeriemarkt an der Friedrichstraße das Portemonnaie entwendet hatte. Da sich in der Geldbörse nebst den Debitkarten der Frau auch die PIN befunden hatte, hob die Diebin eine hohe Summe Bargeld vom Konto der Velberterin ab. Mit den Aufnahmen der Kamera aus dem Geldautomaten konnte die Polizei die Identität der Frau nun nach Veröffentlichung in den Medien klären. Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung waren bei der Polizei eingegangen, entscheidend war jedoch der Hinweis eines Polizeibeamten einer auswärtigen Behörde, der die Frau wiedererkannt hatte.

Bei der Diebin handelt es sich um eine 27-jährige Osteuropäerin, die sich derzeit ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland aufhält und bereits in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort dauern weiterhin an.

Die Polizei hat die Pressemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung aus ihrem Nachrichtenportal newsaktuell sowie von ihren Social Media-Kanälen entfernt und bittet auch die Medien, das Foto aus der Überwachungskamera nicht weiter zu verwenden.

