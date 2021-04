POL-VER: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ++ Unfall in der Großen Straße ++ Pedelec-Fahrer übersehen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Verden. Am späten Dienstagnachmittag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen und einem 21-jährigen Mann in der Straße "Hinter der Mauer", bei der auch ein Gegenstand zum Einsatz gekommen sein soll. Der genaue Hergang ist bisher unklar. Erst die zwischenzeitlich von Zeugen gerufene Polizei konnte die Kontrahenten schließlich voneinander trennen. Beide Männer wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens umgehend aufgenommen und vor Ort eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. So konnten mehrere Zeugen vor Ort befragt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern aktuell an.

Unfall in der Großen Straße

Langwedel. In der Großen Straße prallten am Dienstagmorgen ein Pkw und ein Motorroller aufeinander, die beide von Seitenstraßen in die Große Straße fahren wollten. Ein 57-Jähriger kam mit seinem Motorroller aus der Marienstraße und bog nach links auf die Große Straße ab. Eine 31-Jährige fuhr in einem Opel aus der Straße "Auf dem Sandberg" nach rechts in die Große Straße, hätte jedoch den 57-Jährigen vorlassen müssen. Bei dem Aufprall stürzte der 57-Jährige und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

Pedelec-Fahrer übersehen

Verden. Ein 46-jähriger Fahrer eines Ford übersah am Dienstagmittag in der Bremer Straße einen 47-jährigen Fahrer eines Pedelec. Der 46-Jährige fuhr stadtauswärts und bog nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters ab. Der 47-Jährige fuhr in gleicher Richtung auf dem Radweg und war bevorrechtigt. Durch den Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 3.000 Euro.

