Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Weitere Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven am 17. Januar 2020

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht und hohem Sachschaden - Schwer verletzter Fahrzeugführer nach intensiver Suche aufgefunden

Bülkau. Ein 47-Jähriger aus der Wingst befuhr mit seinem Pkw Porsche gegen 21.00 Uhr die K 21, aus Bülkau kommend in Richtung Wingst-Zollbaum. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen mehrere Straßenbäume und kam anschließend auf einem Feld zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 60.000,- Euro. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Fahrzeugführer nicht mehr vor Ort. Aufgrund der starken Fahrzeugbschädigungen musste davon ausgegangen werden, dass sich der Fahrzeugführer möglicherweise schwere Verletzungen zugezogen hatte. Auf Grund der sehr wahrscheinlichen schweren Verletzungen, in Zusammenhang mit den geringen Außentemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, wurden intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Suchmaßnahmen der Polizei wurden durch ca. 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bülkau, Wingst-Dobrock und Westerham sowie Cadenberge und Nordleda unterstützt. Weiterhin kamen Wärmebildkameras und Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr sowie mehrere Suchhunde, u.a. Mantrailer, der Rettungshundestaffel Unterweser zum Einsatz. Diese Suchmaßnahmen dauerten bis in den frühen Morgen an. Der Fahrer konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen wurden bei Tageslicht wieder aufgenommen. Hieran beteiligten sich die Freiwillige Feuerwehren aus Bülkau, Oberndorf, Neuhaus, Wingst, Odisheim und Otterndorf mit 170 Einsatzkräften, u.a. mit Booten, die DLRG, u.a. mit einem Sonarboot, sowie Freunde des Fahrzeugführes/-halters und ein Teil der dortigen Jägerschaft. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Am frühen Nachmittag konnte der Fahrer in einem Waldstück in der Wingst durch aufmerksame Spaziergänger mit Unterkühlungen und offensichtlichem Schockzustand angetroffen werden. Er wurde zur ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

