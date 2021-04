Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zaunteile von Grundstück gestohlen ++ Fahrzeugbrand in der Innenstadt ++ Fahrer nach Unfall mit Radfahrerin gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Zaunteile von Grundstück gestohlen

Dörverden. Von einem Grundstück in der Straße auf dem Loh entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zwei Zauntore und eine Pforte in einem vierstelligen Wert. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Mögliche Zeugen werden unter 04234/943960 um Hinweise an die Polizei Dörverden gebeten.

Fahrzeugbrand in der Innenstadt

Verden. Am Mittwochmittag geriet ein VW Crafter in der Großen Straße in Brand. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Verden gelöscht werden, bevor es auf umliegende Gebäude übergriff. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Polizei Verden.

Fahrer nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Langwedel. In der Straße "Am Voß" fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad am Dienstagnachmittag entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrer in einem schwarzen Kastenwagen mit orangefarbener Aufschrift soll nur leicht ausgewichen sein, sodass er das Mädchen noch an der Schulter streifte. Die 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04232/934910 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell