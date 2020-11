Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sankt Martin - Brennende Waschmaschine löst Einsatz aus

Sankt MartinSankt Martin (ots)

Am 27.11.2020 gegen 17:00 Uhr wurde ein Brand in der Talstraße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Waschmaschine im Keller eines Anwesens aufgrund technischem Defekt in Brand geriet. Der Brand konnte durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr war hierbei mit 42 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Ein Gebäudeschaden konnte nicht festgestellt werden.

