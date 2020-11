Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in den Kurpfalzsaal

EdenkobenEdenkoben (ots)

Zwischen dem 26.11.2020 und dem 27.11.2020 stiegen unbekannte Täter über ein Fenster in den Kurpfalzsaal ein. Im Innern wurde dann versucht in den dortigen Jugendraum einzudringen. Hierbei scheiterten unbekannte Täter an einer Durchgangstür. Im Anschluss wurde die Tatörtlichkeit durch unbekannte Täter verlassen. Entwendet wurde nichts. Durch den Hebelversuch an der Durchgangstür entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Durch die aufnehmenden Beamten konnten Spuren gesichert werden, welche zur Tatklärung beitragen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

