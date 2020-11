Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Leistungsbetrug mit Adressbuchschwindel

WörthWörth (ots)

Wörth; In mehreren Fällen kam es im Bereich der Polizei Wörth zu Betrugsversuchen mit einer bekannten Masche. Die Geschädigten erhalten per Post oder Fax eine Bracheneintragsbestätigung. Hierbei werden die Geschädigten aufgefordert die persönlichen Daten zu bestätigen. Mit der Bestätigung erfolgt jedoch im Kleingedruckten der Abschluss eines angeblichen kostenpflichtigen Vertrags. Die Polizei rät in diesen Fällen die Bestätigungen zu ignorieren und nicht unbedarft Unterschriften zu leisten. Hilfreiche Informationen erhalten sie bei der Polizei oder den Verbraucherschutzzentralen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell