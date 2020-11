Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65 Höhe Landau-Dammheim - Schwerer Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

A65/LD-DammheimA65/LD-Dammheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Morgen (27.11.2020, 09.30 Uhr) auf der A 65 zwischen den AS Edenkoben und LD-Dammheim (Fahrtrichtung Karlsruhe). Dabei ist ein 61 Jahre alter Autofahrer infolge eines Sekundessschlafs auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren. Durch den Zusammenstoß kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Mit schweren Verletzungen musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der beschädigte Anhänger des LKW muss infolge der Kollision abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle ist aktuell der rechte Fahrstreifen noch bis voraussichtlich 15 Uhr gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 25.000 Euro.

