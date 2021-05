Polizei Wuppertal

POL-W: W- Friedliche Versammlung in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Unter dem Thema "Situation im Gaza Streifen" meldete für den heutigen Tag der Palästinensische Freundschaftsverein Wuppertal eine Versammlung mit Aufzug in Wuppertal an. Die Auftaktkundgebung am Döppersberg begann gegen 18:00 Uhr mit ca. 190 Teilnehmenden und Redebeiträgen. Beim anschließenden Aufzug über innerstädtische Straßen wuchs die Zahl der Teilnehmenden auf ca. 900 Personen an. Um 19:40 Uhr beendete der Versammlungsleiter die friedliche Versammlung mit einer kurzen Abschlusskundgebung.(ak)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell