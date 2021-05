Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Kioskeinbruch

Wuppertal (ots)

In der Nacht (21.05.2021) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Kiosk an der Bogenstraße ein und stahlen Getränke, Süßigkeiten und Tabak aus der Auslage. Die Einbrecher schlugen gegen 03:35 Uhr die Schaufensterscheibe des Ladenlokals ein und betraten das Geschäft. Die dadurch ausgelöste Alarmanlage schlug die Täter mitsamt der Beute in Richtung Rödiger Straße in die Flucht. Die zwei jungen Männer (16-20 Jahre alt) waren mit Shorts und Sportschuhen bekleidet. Sie trugen beide eine Mundschutzmaske und hatten Sporttaschen dabei. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell