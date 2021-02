Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Sekach-Großeicholzheim: Millionenschaden bei Gebäudebrand

Schäden in Höhe von knapp einer Million Euro entstanden am Mittwochmittag bei einem Gebäudebrand in Seckach-Großeicholzheim. Anwohner hatten um kurz vor 12 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil Flammen aus einer Scheune in der Butzengasse schlugen. Als die Einsatzkräfte an der Brandstelle eintrafen, hatte das Feuer bereits auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Schließlich konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Drei Personen erlitten jedoch leichte Verletzungen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

