Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tierblut an der Heckstoßstange löst Polizeifahndung aus

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 21.07.2020, ging um 13.45 Uhr bei der Polizei Koblenz der Anruf eines besorgten Autofahrers ein. Er teilte mit, dass er hinter einem weißen Pkw fahren würde, dessen Heckstoßstange blutverschmiert sei. Der Anrufer verlor den Pkw jedoch auf der B 42, in Richtung Lahnstein, aus den Augen. Da eine intensive Fahndung nach dem Fahrzeug negativ verlief, suchten Beamte der Polizei in Nordrhein-Westfalen die Adresse des Fahrzeughalters auf. Vor Ort konnte der Vorfall geklärt werden. Der Halter hatte in seiner Eigenschaft als Jäger in der vorangegangenen Nacht ein Wildschwein geschossen, es zerlegt und anschließend zum Metzger gebracht. Beim Einladen tropfte das Blut des Tieres auf die weiße Stoßstange...

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell