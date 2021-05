Polizei Wuppertal

POL-W: RS Tankstellenraub in Remscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Sonntag (23.05.2021), gegen 21:50 Uhr kam es in Remscheid zu einem Raub. Zwei bislang Unbekannte betraten den Kassenraum einer Tankstelle an der Barmer Straße und drohten der 19-jährigen Mitarbeiterin mit einem Messer. Mit einer geringen Menge Bargeld entkamen die Räuber in Richtung Linde. Der Täter mit dem Messer ist über 190 cm groß, hat eine schlanke Figur und kurze, blonde Haare. Der zweite Mann ist circa 190 cm groß und hat eine kräftige Figur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Bei einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle handelt es sich um ein Verbrechen, für dass das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren vorsieht! (sw)

