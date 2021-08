Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Sachbeschädigung auf Schulhof

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Hochbrücke in Richtung Unterkochen übersah ein 55-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw VW Golf einer 21-Jährigen. Er streifte den Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 1100 Euro entstand.

Abtsgmünd-Untergröningen: Versuchter Einbruch

Zwischen Montag dem 26.07. und Dienstag, 03.08. versuchten Unbekannte, die Eingangstüre eines Wohnhauses in der Haller Straße aufzuhebeln. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Aalen: Fahrzeug übersehen

In der Friedrichstraße wechselte ein 25-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Pkw Audi auf die rechte Fahrspur. Hierbei übersah er einen Pkw VW eines 42-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 23-Jährige ihren Pkw Smart am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Wellandstraße abbremsen. Eine 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw VW beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bartholomä: Aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Landesstraße 1162 zwischen Bartholomä und Heubach ereignete, entstand am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Eine 19-Jährige bremste ihren Pkw Seat wegen eines die Fahrbahn querenden Rehs ab. Ein 35-Jähriger, der mit seinem Pkw Mercedes Benz hinter der Frau fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Lorch: Sachbeschädigung

Auf dem Pausenhof der Schäfersfeldschule in der Straße Auf dem Schäfersfeld beschädigten Unbekannte zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr eine Uhr, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell