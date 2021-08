Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Betrunken Unfall verursacht

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 8 Uhr und 8:10 Uhr wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße ein VW Golf von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Betrunken Unfall verursacht

Ein 37 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr die Burgstraße und wollte auf dieser wenden. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Mercedes Vito. Die beiden Autos wurden beim Unfall stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 14.000 Euro. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab knapp 1,5 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Der Ford des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell