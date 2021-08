Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Satteldorf: Auffahrunfall - mehrere Verletzte

Satteldorf: (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der B 290 ein Auffahrunfall, bei dem sechs Insassen leicht verletzt wurden. Ein 80-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Bundesstraße 290 und fuhr kurz vor der Anschlussstelle zur Autobahn 6 am Stauende auf einen Pkw Ford auf. Dieses Auto wurde wiederum auf einen Pkw Peugeot aufgeschoben. Bei dem Aufprall wurden in den Autos alle Insassen leicht verletzt. Neben dem Unfallverursacher musste seine 83-jährige Mitfahrerin sowie im Pkw Ford die 32-jährige Autofahrerin, ihre 24-jährige Beifahrerin als auch ein 4-jähriges Kind zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht werden. Der Pkw Audi und Ford wurden abgeschleppt. Die Schadenhöhe an den Autos wurde auf 30.000 Euro beziffert.

