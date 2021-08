Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Geld entwendet und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Bühlertann: Geld entwendet

Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr klingelte ein Mann an der Haustüre eines Rentners aus Bühlertann. Dort bettelte der ärmlich aussehende Mann nach Geld. Als der Rentner die Türe schließen wollte, stellte der Bettler einen Fuß hinein. Daraufhin holte der Rentner zehn Euro und übergab sie dem bettelnden Mann. Dieser folgte dem Greis und beobachtete, wo dieser das Geld versteckt hatte. Anschließend lockte der Dieb den älteren Herrn unter einem Vorwand in ein anderes Zimmer und entwendete aus dem Geldversteck einen vierstelligen Geldbetrag bevor er aus dem Gebäude flüchtete. Bei dem Dieb soll es sich laut Zeugenangaben um einen etwa 25-30 Jahre alten Mann handeln. Dieser war schlank, hatte dunkle Haare und er sprach schlechtes Deutsch. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 07973 5137 entgegen.

Ilshofen: Verkehrsunfall

Eine 17-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr die L2218 von Ilshofen kommend. Als die 17-Jährige nach links auf die L1040 abbiegen wollte, übersah sie einen 51-jährigen Citroen-Fahrer, der ihr auf der L2218 entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro entstand.

