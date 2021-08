Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen: Unfälle, Trickdiebstahl, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Neresheim: Zweiradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 17 Jahre alter Zweiradfahrer bei einem Unfall am Mittwochabend zu. Kurz vor 21 Uhr befuhr der Jugendliche mit seiner Herkules die Straße Steigenen, wo er auf den Boden stürzte. Der 17-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; sein Kleinkraftrad wurde bei dem Sturz nicht beschädigt.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er einen Pkw Seat beschädigte, der auf einem privaten Stellplatz in der Stettiner Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Trickdiebstahl

Bislang unbekannte Täter erbeuteten am Mittwochnachmittag 850 Euro Bargeld aus einer Ladenkasse. Das Pärchen betrat gegen 15 Uhr ein Ladengeschäft in der Löwenstraße, wo es sich zunächst nach diversen Brillen erkundigte. Letztlich erstanden die beiden aber nur einen Brillenputzspray im Wert von 1,95 Euro. Während des Zahlvorgangs verwickelte ihr Begleiter den Angestellten des Geschäftes in ein Gespräch, in dessen Verlauf die Frau zunächst unbemerkt in die Kasse griff und das Geld entwendete. Erst nachdem die beiden Unbekannten den Laden verlassen hatten, bemerkte der Angestellte den Diebstahl. Die Frau ist ca. 163 cm groß, schwarze Haare und dunkler Hautton. Der Mann ist ca. 180 cm groß, Vollbart, kurze schwarze Haare und ebenfalls einen dunklen Hautton. Die beiden Personen haben lediglich englisch gesprochen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim-Ohmenheim: Garagenwand besprüht

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr eine Garagenwand im Birkenweg mit pinkfarbener Farbe besprühten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

