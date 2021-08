Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Lkw mehrfach auf Pkw aufgefahren - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Der Fahrer eines Opel Corsa fuhr am Mittwoch gegen 12:30 Uhr die B14 in Richtung Schwäbisch Hall entlang. Im Bereich des Murrtalviadukts fuhr der hinter ihm fahrende Lkw-Fahrer auf einer Strecke von etwa 500 Metern mehrfach auf den Opel auf und schob diesen teilweise vor sich her. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro, insbesondere der Opel wurde im Heckbereich stark beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

