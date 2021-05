Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zunächst in falschem Pkw gesessen, danach eskaliert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 23.05.2021, gg. 01:00 Uhr, wurde die Polizei Neustadt um Hilfe gebeten, da bei dem Mitteiler eine fremde Person im Fahrzeug sitzen würde. Vor Ort, in der Winzinger Straße, konnte der 24jährige volltrunkene Mann tatsächlich auf dem Fahrersitz festgestellt werden. Er gab an, dass es sich um sein eigenes Auto handeln würde. Schnell war er jedoch davon überzeugt, dass dies nicht der Fall war. Da keine Aufbruchspuren vorhanden waren, wird davon ausgegangen, dass der Pkw unverschlossen war. Dem betrunkenen Mann wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er auch bereitwillig nachkam.

Ca. 50 Minuten später wurde in der Talstraße eine randalierende Person gemeldet, welche eine Schaufensterscheibe mit der Hand eingeschlagen habe. Hier handelte es sich um den gleichen Mann. Da dieser nun, ganz anders als beim ersten Treffen, hochaggressiv war und sich nicht beruhigen ließ, wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten In Gewahrsam genommen. Ein zuvor durchgeführter Alkotest ergab 2,5 Promille. Die eingeschlagene Scheibe musste notverglast werden.

