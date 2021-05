Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wanderausflug endet in Vermisstensuche

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 21.05.2021 gegen 23:40 Uhr wurde der Polizei Neustadt durch die Eltern einer 18-jährigen Frau aus Ludwigshafen mitgeteilt, dass diese sich im Rahmen ihrer Wandertour im Lambrechter Tal verlaufen hat und nun nicht mehr aus dem Wald finden würde. Sämtliche durch die 18-Jährige übermittelte Standorte wurden durch Beamte der Polizei Neustadt und der Wehren aus der VG Lambrecht zunächst erfolglos überprüft. Letztlich konnte die Frau nach einer fast sechsstündigen Suche am Folgetag in einem Waldstück oberhalb von Lambrecht aufgefunden werden. Diese war aufgrund des über die Nacht auftretenden Regens und der abfallenden Temperaturen unterkühlt und musste medizinisch versorgt werden.

