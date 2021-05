Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Kanaldeckel ausgehoben

Freinsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr auf der Strecke zwischen Dürkheimer Hohl und der Franz-Lind-Straße insgesamt zehn Gullydeckel ausgehoben und teilweise mitten auf der Fahrbahn abgelegt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, welcher die Tat allerdings bestreitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder durch das Ausheben der Kanaldeckel gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

