Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Raub und Bedrohung in Wilhelmshaven - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 11.05.2021, kam es in der Bahnhofstraße zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 19-jährigen Wilhelmshaveners. Der Täter hatte unter Vorhalt eines Messers Bargeld verlangt und dieses schließlich selbst aus den Taschen des Opfers genommen. Anschließend hatte er gedroht, den jungen Mann "abzustechen", falls dieser jemandem von dem Vorfall erzählen sollte. Die Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen einen amtsbekannten 19-Jährigen aus Wilhelmshaven. Aktuell führen Polizei und Staatsanwaltschaft außerdem ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung im März dieses Jahres gegen den 19-Jährigen. Auch in diesem Fall soll der Tatverdächtige mit einem Messer gedroht haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr gegen den Tatverdächtigen. Der 19-Jährige konnte festgenommen und der JVA zugeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell