Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrzeugführerin im Wangerland

Wangerland (ots)

Am Montag, den 17.05.2021, befuhr eine 37-jährige Friedeburgerin mit ihrem Pkw den Parkplatz am Hundestrand in Hooksiel. Hierbei fuhr sie alleinbeteiligt mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Da die Frau offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und unter dem Einfluss von Medikamenten gefahren war, wurde eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.

