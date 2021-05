Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Schortens - Unbekannte füllen Bauschaum in Pkw-Auspuff

Schortens (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 16.05.2021, auf Montag, den 17.05.2021, befüllten bislang unbekannte Täter den Auspuff eines auf einem Parkplatz in der Akazienstraße geparkten Pkw Daimler mit Bauschaum. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

