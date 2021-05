Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Samstag wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 14:25 Uhr auf einen vorausfahrenden Motorroller aufmerksam, welcher die L516 von Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Wachenheim befuhr. Als dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrer plötzlich sein Fahrzeug und versuchte sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen, weshalb der Roller unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten verfolgt wurde. Auf einem Feldweg in Richtung Schenkelböhlstraße fuhr der Rollerfahrer an zwei Spaziergängerinnen mit ihren Hunden vorbei, welche durch dessen rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden und nur knapp einen Verkehrsunfall verhindern konnten. Die Verfolgung des Rollers musste daraufhin kurzfristig abgebrochen werden, weshalb dieser im weiteren Verlauf aus den Augen verloren wurde und auch nicht mehr angetroffen werden konnte. Zeugen, insbesondere die beiden Spaziergängerinnen, welche durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden oder die sonstige Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

