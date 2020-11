Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Werkhalle: Täter entwenden Sattelzug und Anhänger

WerneWerne (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (20.11.2020), 23.00 Uhr, und Samstag (21.11.2020), 10.30 Uhr, das Eingangstor einer Firma am Schemmelweg in Werne gewaltsam geöffnet und sich Zutritt zu der Werkhalle verschafft, indem sie eine Plexiglasscheibe eingeschlagen haben. In der Folge entwendeten sie eine Sattelzugmaschine mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-AR 640 und einen Sattelzuganhänger mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-AR 338.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell