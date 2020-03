Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Zwei Einbrüche in Oelkinghausen

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Gartenlandschaftsbetrieb und in einen weiteren Betrieb in der Pregelstraße ein. Der genaue Beuteschaden ist bisher noch unklar, entwendet wurden unter anderem hochwertige Gartenmaschinen und -werkzeuge.

