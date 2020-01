Polizeidirektion Lübeck

Neujahrsmorgen 2020-sieben zerstochene Reifen-Zeugen gesucht

Gleich zum Jahresbeginn am Neujahrsmorgen (01.01.) wurde in Neustadt/Holstein an sieben Fahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen. Sie waren in den Straßen Danziger Straße, Steinkamp, Mecklenburger Straße und Langacker geparkt.

Die Ermittler des Polizeireviers Neustadt fragen nach Hinweisen. Wer in der Nacht zu Neujahr oder am Vormittag Auffälliges beobachtet hat, möge sich bitte unter der Rufnummer 04561-6150 melden. Dieses sollten auch mögliche, weitere Geschädigte tun.

