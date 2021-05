Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Roller unter Einfluss von Betäubungsmittel geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.05.2021, gg. 08:20 Uhr, wurde in der Landauer Straße ein Kleinkraftradfahrer kontrolliert. Bei dem Fahrer wurden schnell drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Vermutung der Beamten. Dem 27jährigen Neustadter wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, danach durfte er durfte er seinen Heimweg antreten. Es ergeht Mitteilung an die Bußgeldstelle, sowie an die Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell