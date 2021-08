Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Fahrbahn besprüht, Motorrad entwendet

Aalen (ots)

Aalen: Pkw übersehen

Beim Einfahren von einer Bushaltestelle der Oberen Bahnstraße in den fließenden Verkehr übersah eine 66 Jahre alte Hyundai-Fahrerin den VW eines 27-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Im Bereich einer Fahrbahnverengung in der Oberen Wöhrstraße touchierte am Dienstag gegen 15 Uhr im Begegnungsverkehr eine 66-jährige Seat-Fahrerin einen 51 Jahre alter VW-Fahrer. Die 66-Jährige fuhr danach einfach davon, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Ihr droht nun eine entsprechende Strafanzeige.

Rosenberg: Hinweise auf roten Kombi gesucht

Ein 42-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 10.20 Uhr die L1060 bei Willa. Hierbei kam ihm ein roter Pkw-Kombi entgegen, von dem aus ein Gegenstand gegen die Fahrzeugfront flog. Der Seat wurde hierdurch beschädigt. Nähere Hinweise auf den roten Kombi, der die Strecke zur Unfallzeit befuhr, erbittet der Polizeiposten in Bühlertann unter Telefon 07973/5137.

Lorch: Hakenkreuz auf Fahrbahn

Am Mittwochmorgen wurde auf der Fahrbahn der K3313 zwischen der Abfahrt der B29 und dem Kreisverkehr an der Stuttgarter Straße ein mit weißer Farbe aufgesprühtes Hakenkreuz festgestellt. Die Sudelei ist etwa einen Quadratmeter groß. Die Straßenmeisterei wird sich umgehend um die Beseitigung kümmern. Hinweise auf die Verursacher werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

Aalen: Kollision mit Pannenfahrzeug

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr die A7 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen kam der 55-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Anschließend krachte er gegen den VW einer 40-jährigen, welcher aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen stand. Die 40-Jährige befand sich während des Zusammenstoßes außerhalb ihres Fahrzeuges und blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Schwäbisch Gmünd-Wustenriet: Unfallflucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Bräustraße geparkten Daimler-Benz bei einem unbekannten Fahrmanöver beschädigt. An dem Daimler entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen unter Telefon 07171 358-0.

Waldstetten-Wißgoldingen: Kraftrad entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 3:30 Uhr ein auf dem Parkplatz der Kaiserberghalle abgestelltes Kraftrad der Marke BETA.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 358-0

