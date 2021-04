Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - PKW kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum +++ Fahrerin kam mit Schock ins Krankenhaus

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam heute Mittag (13.04.2021) eine 78 Jahre alte Fahrzeugführerin in Hambühren auf der Nienburger Straße auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau, die allein in ihrem VW unterwegs war, erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Andere Verkerhsteilnehmer waren nicht beteiligt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 214.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell