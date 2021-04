Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle -Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung +++ Wer hat am 31.03.2021 einem älteren Autofahrer in der Hafenstraße geholfen?

Celle (ots)

Am Mittwoch, 31.03.2021, führte ein 70 Jahre alter Mann seinen PKW Skoda im Bereich der Hafenstraße, obwohl er aufgrund einer kurz zuvor durchgeführten Augen-OP dazu nicht anscheinend nicht in der Lage war. Ein Passant hatte beobachtet, dass er mehrfach gegen einen Bordstein gefahren war. Für weitere Ermittlungen sucht die Polizei nun zwei männliche Zeugen, die den Fahrzeugführer an dem Tag gegen 17.30 Uhr angesprochen haben und Hilfe anboten. Nachdem der herbeigerufene Rettungswagen eingetroffen war, fuhren die beiden Zeugen mit einem grau / anthrazitfarbenen PKW Mercedes, offenbar ein CL 300 oder GLC, davon. Diese beiden Männer werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden unter 05141/277-377 oder -215.

