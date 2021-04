Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auflösung einer Geburtstagsfeier

29308 Winsen/Aller (ots)

In den Mittagsstunden des 11.04.2021 wurde durch Polizeibeamte der Polizeistation Wietze nach einem vorangegangenen Hinweis eines Bürgers ein "geselliger Frühshoppen" anlässlich eines 19. Geburtstages in der Hasseler Straße in Winsen/Aller festgestellt.

Innerhalb der Wohnung konnten acht Personen aus sieben verschiedenen Haushalten angetroffen werden.

Gäste und Veranstalter wurden vor Ort mit einem Bußgeld belangt und die Feierlichkeit anschließend aufgelöst, woraufhin die Gäste die Anschrift verlassen mussten.

Entsprechende Platzverweise wurde erteilt und die Personen eindringlich zur Einhaltung der bestehenden Corona-Auflagen belehrt.

