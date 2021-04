Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - Trecker verliert Reifen und beschädigt PKW +++ Polizei sucht Unfallzeugin

Celle (ots)

Am Samstag, 10.04.2021, um 13.35 Uhr, befuhr eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem PKW Kia die L 282 in Richtung Eldingen, als ihr ein Trecker entgegen kam. Plötzlich fiel ein Reifen ohne Felge auf die Straße und landete genau vor dem PKW. Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Reifen, wodurch ihr Wagen beschädigt wurde. Der Traktor fuhr weiter und die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein.

Bei der Unfallaufnahme wurde zunächst angenommen, dass ein als Ladungsbeschwerung dienender Altreifen während der Fahrt von der Ladefläche des Anhängers in den Gegenverkehr gefallen war. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Trecker mit zwei Anhängern auf dem Weg in Richtung Luttern war, als der hintere Reifen des zweiten Anhängers platzte. Die umherfliegende Reifenlauffläche flog auf die Gegenfahrbahn und die Kia-Fahrerin kollidierte mit dem Reifenteil.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun dringend nach einer Zeugin, die das Gespann im Gegenverkehr in der Ortschaft Luttern wahrgenommen hat, als es nach links auf einen landwirtschaftlichen Hof abgebogen ist. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden unter 05144/495460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell