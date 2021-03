Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Realschule

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 12. März, 18.30 Uhr und Montag, 15. März, 6 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Schulgebäude an der Heerstraße und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter rissen einen Tresor aus einem Schrank und ließen diesen auf dem Schulhof zurück. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

