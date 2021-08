Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr war ein 44-jähriger Sattelzugfahrer auf der K2576 unterwegs. Als er nach rechts auf die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart einbog, missachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Mitsubishi-Fahrers welcher von der Dr.-Max-Bühler-Straße als Linksabbieger in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 54-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Satteldorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker beschädigte zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 8:00 Uhr den Auflieger eines in einer Zufahrt zu einem Firmengelände in der Dieselstraße geparkten DAF-LKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Auflieger des DAF-LKW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Langenburg: PKW-Fahrer schwer verletzt

Gegen 15:00 Uhr am Dienstag war ein 63-Jähriger mit einem PKW der Marke KIW auf der L1025 unterwegs. Offenbar aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 63-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Kreßberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Etwa gegen 14:00 Uhr am Dienstag war ein 34 Jahre alter Fahrer mit einem Honda-Motorrad auf der L1010 zwischen Bergbronn und Waldtann unterwegs. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer rutschte in den Straßengraben Auch das Motorrad blieb im Straßengraben auf dem Fahrer liegen. Ersthelfer befreiten den Mann aus seiner Lage und verständigten die Rettungskräfte. Der 34-Jähige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Crailsheim-Tiefenbach: Feuerwehreinsatz

Am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht wurden der Polizei vier brennende Kompletträder an einem Maisfeld in der Nähe des Eulenbergweges gemeldet. Beim Eintreffen der Streife waren die Altreifen bereits von der Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Umweltsünder aufgenommen.

