POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vier Insassen bei Unfall verletzt - Auto mutwillig beschädigt

Winnenden-Bürg: Vier Senioren bei Unfall verletzt

Ein 84 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Dienstagmittag gegen 12:40 Uhr rückwärts auf einem Parkplatz eines Gasthofes in der Ebniseestraße einparken. Hierbei durchbrach der Senior zunächst eine dortige Hecke und stürzte mit dem Pkw anschließend einen Abhang hinunter. Der Mercedes überschlug sich und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Die Personen mussten von der hinzugerufenen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort kam, aus dem Auto befreit werden. Alle vier Personen erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro, es musste mit einem Kran geborgen werden.

Fellbach: Auto zerkratzt

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter, indem er mutwillig eine Mercedes A-Klasse in der Karolinger Straße beschädigte. Der unbekannte Täter hat die Lackierung des Autos auf der Beifahrerseite an Türe und Kotflügel zerkratzt. Hinweise zum Tatgeschehen, welches zwischen Montagabend und Dienstagvormittag verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

