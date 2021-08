Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht und Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim-Onolzheim: Einbruch in ehemalige Gaststätte

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, dem 10.07.2021 und Montag, dem 02.08.2021 Zutritt zu dem ehemaligen Gastraum einer Gaststätte in der Rosenstraße. Hier entwendeten sie Alkoholika in noch unbekanntem Wert. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfallflucht

Einen Schaden von rund 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Straße Frankenring, indem er mit seinem Fahrzeug gegen eine dortige Gartenmauer fuhr, so dass diese beschädigt wurde.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Michelfeld: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 08 Uhr und 14 Uhr einen geparkten VW in der Straße In der Kerz. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Langenburg: Schwerer Verkehrsunfall

Eine 78-jährige Opel-Fahrerin war am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr auf der L1025 von Bächlingen kommend in Richtung der L1033 unterwegs. An der Kreuzung mit der L1033 missachtete die 78-Jährige die Vorfahrt einer 74-jährigen VW-Fahrerin, welche die L1033 von Oberregenbach nach Langenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die 74-Jährige schwer verletzt wurde. Auch die 78-Jährige und ihr 81-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell