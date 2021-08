Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten ereignete sich am Montagvormittag in der Gartenstraße. Eine 76-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit ihrem BMW in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie zu spät bemerkte, dass eine vor ihr fahrende 36-Jährige mit ihrem Kia anhielt. Sie fuhr auf, wobei der Kia noch auf einen davor befindlichen Ford eines 58-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro.

Abtsgmünd: Unfall mit Traktor

Im Bereich der Straße Herdle stieß am Montag gegen 10.15 Uhr eine 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde. Während am Traktor lediglich geringer Schaden entstand, entstand am Mercedes Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Spraitbach: Vorfahrt missachtet

Ein 86-Jähriger wollte am Montag gegen 9.30 Uhr mit seinem Golf von der Zimmerbacher Straße nach links in die Höniger Straße einfahren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 58-Jährige, die ebenfalls mit einem Golf unterwegs war. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell