Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Freiburg (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitag, 09.07.2021, gegen 09.45 Uhr, auf einem Kundenparkplatz eines Gartencenters im Rennemattenweg wie ein Pkw, Marke Mazda, beim rückwärtigen Ausparken gegen einen geparkten VW Golf stieß. Die Fahrerin des Mazda fuhr wieder nach vorne und fuhr vom Parkplatz ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an dem VW Golf beträgt etwa 1.500 Euro. Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Mazdas mitteilen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell