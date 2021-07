Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Falschfahrerin am Rimsinger Ei - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Breisach - Am Freitag, 09.07.2021, gegen 21:15 Uhr, stellte eine Besatzung eines Rettungswagens eine Falschfahrerin am "Rimsinger Ei" bei Breisach fest. Die 39-jährige rumänische Pkw-Lenkerin war zunächst Richtung Gündlingen abgebogen, wendete wieder und fuhr in der Folge entgegen der Fahrtrichtung in das "Rimsinger Ei" ein. Schädigungen oder Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer sind bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 aufzunehmen.

