Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Schlägerei vor Bar - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Sonntag, 11.07.2021, gegen 01:00 Uhr, kam es vor einer Bar an der Bachenstraße in Ihringen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zweier Männer im Alter von 21 und 29 Jahren. Nachdem der Betreiber der Bar eingeschritten war und im weiteren Verlauf einen der Kontrahenten zur Rede stellen wollte, wurde er durch das Zuschlagen einer Glastür an der Hand verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell