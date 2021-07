Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Zwei Fahrzeuge beim Ausparken beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Sonntag, 11.07.2021, zwischen 00:00 Uhr und 10:30 Uhr, kollidierte ein Unbekannter mit zwei Pkw, welche auf einem Parkplatz am Mundenhofer Weg in Umkirch abgestellt waren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den beiden Pkw, einem Audi A4 und Audi A6 entstanden Schäden von rund 6000 Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell