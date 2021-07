Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Bettlerin späht Wohnung aus - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Freitag, 09.07.2021, gegen 12:00 Uhr, klingelte eine Bettlerin an der Wohnung einer 86-jährigen Frau in der Bötzinger Straße in Gottenheim. Nachdem die Frau den Türöffner betätigt hatte, lief die Bettlerin gleich bis in die Küche und folgte der Rentnerin auch weiter auf Schritt und Tritt durch die ganze Wohnung. Nachdem die Bettlerin etwas Geld bekommen hatte, verließ sie das Haus. Entwendet wurde offensichtlich nichts, allerdings ist zu vermuten, dass die Bettlerin das Türhäkchen an der Haustür so gestellt hat, dass die Tür dauerhaft offen ist.

Die Bettlerin wird wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, 155 cm groß, schlank, braune Haut, dunkle Haare, Kopftuch, dunkle Jacke, bunte/enge Hose, Rosenkranz mit braunen Perlen und Kreuz um den Hals.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 aufzunehmen.

