Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Starker Marihuanageruch aus Auto - Fahrer mutmaßlich berauscht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 11.07.2021, wurde in Bad Säckingen ein Auto von der Polizei angehalten, aus dem starker Marihuanageruch drang. Gegen 01:40 Uhr war der 21-jährige Fahrer von einer Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. Dabei gelangte der Drogengeruch in die Nase der Polizeibeamten. In einem Rucksack, den der Fahrer gleich den Beamten übergeben hatte, fand sich dann auch das Corpus Delicti, ein Tütchen mit augenscheinlichem Marihuana. Da zudem der Verdacht bestand, der Fahrer könnte unter Drogeneinfluss stehen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Überprüfung zweier Mitfahrer verlief ohne Auffälligkeiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell